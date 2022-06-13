«Нічого спільного з Росією»: через війну Труханов хоче перейменування вулиць в Одесі

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність перейменування низки вулиць міста у зв’язку з широкомасштабною війною Росії проти України.

«Із кожним днем слова «братський народ» виглядають все лицемірнішими і цинічнішими. Одеса зазнала своїх втрат у цій війні. І ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з землі», – наголосив мер.

Насамперед він пропонує перейменувати вулиці, які «ніяк не пов’язані з історією Одеси» (зокрема, вулиці Новомосковську, Бородинську, Курську, Воронезьку, Чапаєва).

«Я вважаю, що в новітню історію Одеси та України мають бути вписані імена та країни, які так чи інакше ведуть нас до Перемоги. В Одесі може – і повинна! – з’явиться вулиця Героїв Маріуполя, площа Великої Британії. І, звичайно, ми створимо на місці скверу Воїнів АТО великий меморіал, де будуть закорбовані імена всіх одеситів, хто поклав своє життя за Україну», – наголосив мер Одеси.

Водночас, за словами Труханова, остаточне рішення щодо перейменування вулиць залежатиме від депутатів Одеської міськради.

Після початку широкомасштабної війни Росії проти України у деяких обласних центрах відбулося перейменування вулиць, які носили імена російських діячів або були пов’язані з Росією.