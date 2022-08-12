У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю – міська рада

У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю, що був встановлений на Соборній площі у центрі міста, повідомила міська рада.

«Довше «возилися» з документами. Всього за годину зняли пам’ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце», – йдеться в повідомленні.

У міській раді уточнили, що до знесення монумента провели публічні консультації.

«Абсолютна більшість просила забрати пам’ятник – це ми і зробили! Також частина просила створити умовний «парк тоталітаризму» чи «парк нацизму» та перемістити солдата туди. Наш Департамент урбаністики та архітектури працює над ним із Мінкультом», – додали у мерії.

За повідомленням, пам’ятник «поїхав на зберігання», а що буде замість нього – вирішуватимуть «всі разом, але вже після нашої перемоги».

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких – закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму. В Україні в рамках декомунізації знесли більшість пам’ятників радянської доби, перейменували понад 50 тисяч вулиць, близько тисячі населених пунктів.

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