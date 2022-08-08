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У Фінляндії демонтували подарований СРСР пам’ятник

Прапори України на пам’ятнику «Мир у всьому світі» в столиці Фінляндії. Гельсінкі, 26 травня 2022 року

У Гельсінкі демонтували пам’ятник «Мир у всьому світі», який Радянський Союз подарував Фінляндії 1989 року, повідомляє телекомпанія Yle.

Бронзовий монумент заввишки шість із половиною метрів символізував мир між континентами. Скульптуру підняли за допомогою тросів і перемістили на баржу, щоб доставити на зберігання до Художнього музею Гельсінкі. Влада міста спільно з культурною установою вирішить подальшу долю скульптури.

За даними YLE, демонтаж радянської пам’ятки пов’язаний із планами щодо реорганізації руху транспорту на площі та вулиці, де його встановлено. На його місці мають намір прокласти тротуар.

Пам’ятник відкрили 14 січня 1990 року, після падіння Берлінської стіни. Пам’ятник зображає людей різних континентів, що тримають однією рукою глобус. Монумент неодноразово намагалися його зафарбувати невідомі. Крім того, 2010 року невідомі намагалися підірвати скульптуру.

У середині червня міська рада фінського міста Котка дозволила прибрати з центру міста пам’ятник Володимиру Леніну, отриманий у подарунок від Таллінна у 1979 році. Рішення обґрунтували тим, що монумент ображає пам’ять жертв радянських злочинів. Це був останній великий пам’ятник Леніну в Фінляндії.

Раніше рішення про демонтаж радянських пам’яток ухвалив уряд Естонії. У країні залишається до 400 монументів радянської доби.

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