«Вовчанськ вдома». Прикордонники опублікували відео зі звільненого міста

У Державній прикордонній службі України підтвердили звільнення від російської окупації міста Вовчанська Харківської області.

«Вовчанськ вдома», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 13 вересня на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці.

Там же опубліковане відео, на якому видно знищену російську техніку й українських військових, які прибирають російську символіку і агітацію.

Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська, звільненого минулого тижня, був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня.

12 вересня у зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.