Сили РФ, призначені для протистояння з НАТО, серйозно ослаблені через війну в Україні – британська розвідка

Російські сили, визначені для проведення контрударів у разі війни з НАТО, серйозно постраждали в ході війни Росії проти України, повідомила 13 вересня британська розвідка.

У повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії, вказано, що виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ої гвардійської танкової армії, підпорядковані Західному військовому округу.

«Ця армія зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу на Харківщині. Перша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділених для оборони Москви і призначених для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Оскільки перша гвардійська танкова армія й інші формування Західного військового округу зазнали значних втрат, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, – серйозно ослаблені», – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що Росії, ймовірно, «знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал».

Напередодні у зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.