У ЗСУ розповіли про успішно відбиті атаки військ РФ на Донбасі

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 13 вересня.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби російські війська завдали два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

«Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка. Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються. За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція «Зоопарк», артилерійські підрозділи та склади боєприпасів», – розповіли українські військові.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

У Генштабі розповіли, що військові постійно фіксують російські воєнні злочини на деокупованих територіях, мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою.

«Понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами», – йдеться в повідомленні.

Розпочалася двісті друга доба протистояння України російському вторгненню.