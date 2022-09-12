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Руйнування та жодного місцевого жителя – поліція про деокуповані Уди на Харківщині

У селі Уди майже кожна будівля зруйнована або пошкоджена. Ілюстративне фото

Населений пункт Уди на Харківщині значно постраждав від дій російських окупантів, у селі не залишилося жодного місцевого жителя, повідомляє пресслужба управління Нацполіції в Харківській області.

«Жодного місцевого жителя у населеному пункті не залишилося... Населений пункт значно постраждав від дій військових Росії, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб і снарядів», – йдеться у повідомленні.

Раніше харківська прокуратура повідомила про виявлення тіл мирних жителів зі слідами катувань у деокупованому селі Залізничне Чугуївського району на Харківщині.

У Генштабі повідомили, що українські військові протягом 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Бійці ЗСУ повернулися з бойового завдання - звільнили село Уди, що на Харківщині
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Бійці ЗСУ повернулися з бойового завдання - звільнили село Уди, що на Харківщині

Фото бійців ЗСУ після повернення із щойно звільного села Уди, Харківщина

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