Руйнування та жодного місцевого жителя – поліція про деокуповані Уди на Харківщині

Населений пункт Уди на Харківщині значно постраждав від дій російських окупантів, у селі не залишилося жодного місцевого жителя, повідомляє пресслужба управління Нацполіції в Харківській області.



«Жодного місцевого жителя у населеному пункті не залишилося... Населений пункт значно постраждав від дій військових Росії, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб і снарядів», – йдеться у повідомленні.

Раніше харківська прокуратура повідомила про виявлення тіл мирних жителів зі слідами катувань у деокупованому селі Залізничне Чугуївського району на Харківщині.

У Генштабі повідомили, що українські військові протягом 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».