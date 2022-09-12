Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У деокупованому селі на Харківщині знайшли тіла закатованих цивільних – прокуратура

Покинута російська військова техніка при відступі армії РФ у Харківській області, 11 вересня 2022 року

У деокупованому селі Залізничне Чугуївського району на Харківщині виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них – сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт», – зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Тіла загиблих передані для проведення судово-медичної експертизи.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.

Читайте також: «Катують до смерті». Переслідування українців окупованого півдня продовжуються

9 вересня Державне бюро розсдідувань повідомило про початок пошуку та затримання колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG