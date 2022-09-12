У деокупованому селі на Харківщині знайшли тіла закатованих цивільних – прокуратура

У деокупованому селі Залізничне Чугуївського району на Харківщині виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них – сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт», – зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Тіла загиблих передані для проведення судово-медичної експертизи.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.

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9 вересня Державне бюро розсдідувань повідомило про початок пошуку та затримання колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.