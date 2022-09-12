Більшість колаборантів виїхала з купованих території до їх звільнення – міністр МВС

Більшість колаборантів виїхала з окупованих територій до їх звільнення. Про це заявив міністр МВС Денис Монрастирський, слова якого цитує «Інтерфакс».

«Вони тікають наразі з тих міст, які розміщені набагато далі від тих населених пунктів, які ми вже звільнили», – додав очільник МВС.

За його словами, наразі правоохоронці проводять слідчі дії з виявлення колаборантів на деокупованих Збройними силами територіях.

«Спільно з СБУ ми організовуємо перевірки та роботу з розшуку та встановлення колаборантів. Ця робота проводиться… Дайте нам трохи часу, тиждень хоча б, і ми системно відзвітуємо про те, що там побачили та встановили», – сказв міністр.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.

9 вересня Державне бюро розсдідувань повідомило про початок пошуку та затримання колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.