З початку вересня ЗСУ звільнили понад 6000 квадратних кілометрів території України – Зеленський

З початку вересня українські військові звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України, заявив президент Володимир Зеленський.

«З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває», – повідомив він у своєму відеозверненні.

Зеленський окремо подякував 57-й окремій мотопіхотній бригаді та 59-й окремій мотопіхотній бригаді, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

«Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку. Дякую 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога. Хлопці, ви справжні герої!», – сказав він.

Два дні тому – 10 вересня – Зеленський повідомляв про звільнення близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.

У Генштабі повідомили, що українські військові протягом 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.