Від початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України – Зеленський

Від початку вересня українські військові звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів території України, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 вересня.

«Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати», – сказав голова держави.

«Проте я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями», – додав він.

У своєму вечірньому відеозверненні 8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень українські війська «звільнили десятки населених пунктів» і відбили у російських військ понад 1000 квадратних кілометрів території.

9 вересня Зеленський повідомив, що Збройні сили України звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

У вечірньому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку. «З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – заявили у командуванні.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».