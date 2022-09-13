«Росія тут назавжди»? ЗСУ руйнує плани окупантів з проведення псевдореферендумів на півдні

Чому Росія відкладає проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України? Чи продовжується підготовка до цього процесу? Які шанси має Росія на проведення так званих «референдумів» 4 листопада, зʼясовував проєкт «Новини Приазов’я».

Секретар ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак 7 вересня заявив, що буде «правильно та символічно» провести так звані «референдуми» на окупованих частинах Донбасу та півдня України 4 листопада, у День народної єдності Росії.

7 вересня заявив, що буде «правильно та символічно» провести так звані «референдуми» на окупованих частинах Донбасу та півдня України 4 листопада, у День народної єдності Росії. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк , коментуючи нові плани Кремля, заявив, що «референдум 4 листопада» – новий проєкт від авторів «Київ за три дні» та «Донбас до 9 травня». Так Подоляк написав 7 вересня у твітері та закликав російську владу провести чесні вибори принаймні «в межах Садового кільця».

, коментуючи нові плани Кремля, заявив, що «референдум 4 листопада» – новий проєкт від авторів «Київ за три дні» та «Донбас до 9 травня». Так Подоляк написав 7 вересня у твітері та закликав російську владу провести чесні вибори принаймні «в межах Садового кільця». Призначений Росією «керувати» захопленою частиною Запорізької області Євген Балицький 12 вересня повідомив, що псевдореферендум відбудеться, щойно «регіон буде готовий, з точки зору безпеки». За словами Балицького, «всі технічні моменти вже вирішені: «дільниці» обладнані, «комісії» сформовані».

12 вересня повідомив, що псевдореферендум відбудеться, щойно «регіон буде готовий, з точки зору безпеки». За словами Балицького, «всі технічні моменти вже вирішені: «дільниці» обладнані, «комісії» сформовані». Про те, що в Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення так званих «референдумів», 11 вересня написало російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії. За словами співрозмовників видання, єдина причина рішення – це успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку. Джерела наголосили, що пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській та Запорізькій областях, уже відкликані до Росії. При цьому, за даними видання, на Херсонщині російські політтехнологи, які готували псевдореферендум, поки що залишаються.

Запоріжжя: «підготовка триває»

Мер Мелітополя Іван Федоров 12 вересня у своєму відеозверненні до жителів міста заявив, що так званий «референдум» не відбудеться ніколи.

Велика кількість зруйнованих штабів з підготовки псевдореферендуму

«Цього не сталося та не станеться ніколи з декількох причин: перш за все – вдалий контрнаступ України на Харківському напрямку та майже повна деокупація Харківської області. Звичайно, друга причина – це робота наших сил спротиву та партизанів у місті Мелітополі. Велика кількість зруйнованих штабів з підготовки псевдореферендуму, велика кількість заляканих колаборантів», – зазначив Федоров.



Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков вважає, що проведення Росією псевдореферендуму має сенс лише для внутрішньої російської аудиторії.

«Спершу говорили про початок вересня, потім про 11 вересня, сьогодні вже кажуть про 4 листопада, наскільки я розумію. Чомусь в уявленні окупаційної влади проведення «референдуму» якимось чином легітимізує їх? Хоча насправді ні в очах українського, ні в очах міжнародного суспільства подібні «референдуми» не мають жодного сенсу, ні змістовного, ні формального, ніякого, окрім внутрішнього споживача у РФ», – прокоментував «Новинам Приазовʼя» Ашурбеков.

На думку депутата, неодноразова зміна дати проведення «референдуму» означає, що Росія не має можливості влаштувати навіть показову «картинку» цього процесу.

4 листопада взагалі буде зовсім інша картинка нашої війни та зовсім інший розподіл сил на полі бою

«Це свідчить, перш за все, про велику кількість патріотично налаштованого населення, спротив населення та в цілому відсутність організаційного розуміння з боку окупаційної влади. І, плюс, все це на тлі наших успіхів ЗСУ, я думаю, що це суттєво руйнує модель окупаційного режиму», – зауважив він.

«Тому я дуже скептично ставлюся до того, що «референдуми» відбудуться 4 листопада. Думаю, що 4 листопада взагалі буде зовсім інша картинка нашої війни та зовсім інший розподіл сил на полі бою», – зазначив політик.

Керівниця окупаційної «виборчої комісії Запорізької області» Галина Катющенко 7 вересня повідомила, що «підготовка списків учасників псевдореферендуму триває».



«Виборча комісія» області веде активну роботу з підготовки списків учасників «референдуму». Ми зробили запити до органів влади, департаменту охорони здоров’я, РАЦСу, Пенсійного фонду, соціальних служб із проханням, щоб вони допомогли нам в деяких моментах проаналізувати отримані списки», – розповіла Катющенко.



Депутат Запорізької облради Ашурбеков підтвердив, що російські окупаційні сили продовжують підготовку до проведення псевдореферендуму.

«Підготовка до «референдуму» фактично відбувається у всіх великих містах, райцентрах. Є інформація, що вони там збирають псевдотериторіальні виборчі комісії, намагаються якимось чином налагоджувати людей в роботі в цих «комісіях», організувати якісь процеси, але, знову ж таки, воно не має жодного сенсу», – зауважив він.

Херсонщина: «організація провалена»

Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань зазначив, що організація підготовки до псевдореферендуму на окупованій частині Херсонщини вже провалена.

В окупантів вже немає ні планів, ні стратегії. Окупанти розуміють, що залишатися їм тут вже недовго

«Розуміємо, що в окупантів вже немає ні планів, ні стратегії. Окупанти розуміють, що залишатися їм тут вже недовго. Все ж таки, вони не можуть вже повністю нічого не казати та не коментувати, треба давати хоч якусь дату, до якої вони йдуть. Фактично треба розуміти, що організаційна складова була провалена», – прокоментував Хлань.



На думку депутата, російська влада усвідомлює, що через ситуацію на фронті не зможе провести псевдореферендум на окупованій частині Херсонщини.

За словами військовослужбовця, звільнення Збройними силами України Високопілля у Херсонській області відіграло важливу роль у планах окупантів провести так званий «референдум» у регіоні.



«Визволення Високопілля є знаковим, тому що в розумінні окупанта це – адміністративна одиниця. Тому що вони анонсували повернення до радянської адміністративної системи, а це 18 районів, які були при Радянському Союзі до реформи місцевого самоврядування та два адміністративних центри: Каховка та Нова Каховка. Тепер, в розумінні окупанта, вже цілої адміністративної одиниці для проведення референдуму не існує», – пояснив Хлань.

«Херсонці чекають на деокупацію»

Один із голів ОСББ міста Херсону на умовах анонімності розповів «Новинам Приазовʼя», що російські окупаційні сили намагаються продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму та схиляти до співпраці місцевих жителів.



«Дійсно, проводиться робота за багатьма напрямками окупаційною владою, стосовно підготовки до «референдуму», але яким чином? Є працівники медичної сфери, працівники поліції, які працюють вже на окупаційну владу. Вони (російські окупанти – ред.) платять досить немалу зарплату, більшу, ніж та, яка в них була до 24 лютого», – зазначив він.

«Таким чином навіть батькам, діти яких ходять до російських шкіл, обіцяють якісь виплати, пенсії вони зараз виплачують пенсіонерам, матерям-одиначкам тощо. Вони намагаються людей купити, когось за гуманітарку, когось грошима, купити лояльність наших людей», – додав співрозмовник.



Чоловік зазначив, що, за його спостереженнями, переважна більшість жителів Херсону, які залишилися в місті, чекають на деокупацію міста. Тому в успіх російського псевдореферендуму він не вірить.

«Якщо нас почують громадяни на неокупованій частині нашої держави або представники влади, знайте про те, що 90% херсонців чи навіть більше ніж 90% чекають з нетерпінням деокупації. Коли нарешті прийдуть в наше місто Збройні сили України», – сказав голова ОСББ.

Він також розповів, що матеріальний та психологічний стан місцевих жителів дедалі погіршується.

В моєму будинку жінка викинулася з вікна, і таке трапляється в різних районах, бо далі немає меж, вони не можуть триматися психологічно

«Є допомога, люди реєструються, але й досі не отримали за пів року ось ці 2 тисячі на місяць, а це зараз є дуже важливим. Мій друг каже, що в нього було свято, бо він пив каву з молоком і зефір їв. Люди, які живуть на неокупованих територіях і наші представники влади, уявіть, наскільки важко зараз людям, які вже майже 7 місяців живуть у такому нервовому напруженні. От в моєму будинку жінка викинулася з вікна, і таке трапляється в різних районах, бо далі немає меж, вони не можуть триматися психологічно, емоційно, це дуже важко фінансово», – розповів чоловік.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Маріуполь: «підтримка мінімальна»

На думку депутата Маріупольської міської ради Максима Бородіна, 11 вересня Росія не провела псевдореферендум на окупованих територіях України через активні дії Збройних сил України на фронті.

Депутат нагадав, що один так званий «референдум» у Маріуполі вже відбувся у травні 2014 року, коли місто також перебувало в окупації. І нічого спільного з волевиявленням цей процес теж не мав.

«Це буде створений якийсь процес, як це було у 2014 році, коли росіяни проводили своїх представників, але це до якогось реального волевиявлення немає стосунку. Так звані «бюлетені» були роздруковані на принтері. Ніхто не рахував, могли рахувати по декілька разів і взагалі тоді проголосувало декілька відсотків від усього Маріуполя. Але завдяки тому, що вони відкрили лише 4 пункти, то утворилася картинка, ніби там кілометрові черги, але сумарна кількість людей, які тоді прийшли на так званий «референдум», вона просто була смішна», – згадав Бородін.



Політик вважає, що підтримка Росії серед маріупольців є мінімальною та буде дедалі зменшуватися.

Люди вже відчули, що таке Росія, що таке «братські народи»

«В Маріуполі зараз знищено більше тисячі багатоповерхівок, але зараз ми бачимо, що вони (окупаційні сили – ред.) побудували десь 3 будинки, до кінця року кажуть 11, але, вибачте, знищити 1000, а побудувати 12, це про що? Що робити людям, які залишились повністю без житла? Та немає сумнівів, хто саме у більшості руйнував ці будинки, бо це руйнувалось важкою авіацією, бомбами ФАБ. Люди вже відчули, що таке Росія, що таке «братські народи» так звані, і тому з кожним днем ця підтримка, особливо ближче до зими, буде падати», – переконаний депутат.

«Ілюзія контролю»

Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко зазначив, що російські окупаційні сили на сьогодні намагаються демонструвати, що їм нібито нічого не загрожує на окупованих територіях півдня.



«Намагаються імітувати те, що ніякої паніки не існує, немає ніякої загрози того, що вони підуть з окупованих територій. Тобто «Росія тут назавжди» – ось саме такий в них наратив, саме так вони намагаються приховати патові події, які відбуваються майже на кожному плацдармі», – підкреслив оглядач.



Експерт зазначив, що звільнення Херсонщини «відбувається більш повільними темпами», ніж Харківщини.

Вони можуть розтягувати процес з демонстрацією «референдуму»

«Велику роль відіграє ландшафт Херсонщини – це поля та лісосмуги. Здійснювати наступальні дії на відкритому просторі дуже важко штурмовим підрозділам, тому саме не буде швидкого звільнення, але воно відбудеться. Російські окупанти, розуміючи, що ЗСУ обмежені в можливості просування за рахунок ландшафту: географії, умов, вони можуть розтягувати процес з демонстрацією «референдуму», – пояснив Коваленко.



Військовий оглядач вважає, що саме безпекова ситуація в регіоні не дозволяє російським окупаційним силам провести підготовку до псевдореферендуму і безпосередньо «імітацію» самого процесу.



«Немає 100% гарантії, що все це може відбутися небезпечно саме для колаборантів, немає гарантії, що може бути проведена підготовка, в першу чергу до «референдуму». Вони мають зібрати всіх персонажів, акторів, які мають виконувати свої ролі, але саме в умовах активного та інтенсивного контрнаступу ЗСУ, це все влаштувати, організувати дуже складно. Виключно, на мій погляд, зараз проблема саме в організації цього процесу навіть на рівні імітації», – запевнив Коваленко.

В оперативному командуванні «Південь» 12 вересня повідомили про звільнення від російських окупантів 13 населених пунктів. За даними командування, протягом останніх двох тижнів на південному напрямку було завдано ударів по понад 150 російських пунктах управління, командних та опорних пунктах, знищено 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери, а також близько 20 РСЗВ. У командуванні «Південь» зауважують, що, попри деморалізацію противника, сил і потужностей у російських окупантів все ще багато, тривають бої.

про звільнення від російських окупантів 13 населених пунктів. За даними командування, протягом останніх двох тижнів на південному напрямку було завдано ударів по понад 150 російських пунктах управління, командних та опорних пунктах, знищено 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери, а також близько 20 РСЗВ. У командуванні «Південь» зауважують, що, попри деморалізацію противника, сил і потужностей у російських окупантів все ще багато, тривають бої. З минулих вихідних почалося активне просування українських військ на Харківському напрямку. Зрештою ЗСУ вийшли на кордони з Росією у Харківській області.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Генштаб України каже, що звільнення населених пунктів від російських загарбників продовжується.