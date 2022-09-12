У командуванні «Південь» повідомили про звільнення 13 населених пунктів

В оперативному командуванні «Південь» повідомили про звільнення від російських окупантів 13 населених пунктів.

Раніше повідомлялось про деокупацію п’яти населених пунктів на Херсонщині.



«Станом на сьогодні з початку активних дій нам вдалось посунути лінію фронту від 4 до 12 км. Загальна площа вивільнених територій – понад 500 кв.км. Звільнено 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.



За даними командування, протягом останніх двох тижнів на південному напрямку було завдано ударів по понад 150 російських пунктах управління, командних та опорних пунктах, знищено 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери, а також близько 20 РСЗВ.



У командуванні «Південь» зауважують, що, попри деморалізацію противника, сил і потужностей у російських окупантів все ще багато, тривають бої.

8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що від 1 вересня українські війська «звільнили десятки населених пунктів» і відбили у російських військ понад 1000 квадратних кілометрів території.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.