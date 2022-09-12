Окрім Високопілля, ЗСУ звільнили ще 4 населених пункти на Херсонщині – ОК «Південь»

Збройні сили України за останній час деокупували п’ять населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, йдеться про Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

«Там зачищена територія і зараз тривають ще додаткові заходи, але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України», – зазначила вона.

Загалом за останні два тижні, за словами Гуменюк, ЗСУ звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

«Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів», – наголосила вона.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.