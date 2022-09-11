ЗСУ знищили наведений міст через Дніпро в районі Нової Каховки – ОК «Південь»

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 130 вогневих завдань по районах зосередження російських військ і техніки, повідомило оперативне командування «Південь» 11 вересня.

«Сили оборони контролюють обстановку на мостах та коректують плани ворога щодо спроб використання їх для транспортного сполучення. Наш вогневий вплив на пробні рейси змушує їх зупиняти сполучення і продовжувати пошук альтернатив. За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, п’ятьох одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро», – йдеться в зведенні штабу.

Водночас командування повідомляє, що в Чорному морі перебувають два російських носії високоточної зброї із сумарним залпом у 16 крилатих ракет «Калібр». Військові припускають, що ракетні удари російської армії можуть бути більш інтенсивними.

«Не ігноруйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог. Враховуйте, що розгублений та зганьблений відступом ворог може вдаватися до інформаційних та пропагандистських маніпуляцій, тож ретельно перевіряйте достовірність отриманої інформації. Пам’ятайте про доцільність інформаційної тиші під час військової операції, будьте пильні і обережні на звільнених територіях. Ворожа підступність полишила там забагато небезпечних сюрпризів», – застерігає командування.

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Напередодні керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

7 вересня у ОК «Південь» повідомили, що ЗСУ знищили баржу з бойовою технікою військ РФ під час переправи.