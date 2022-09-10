Просування ЗСУ на півдні України «досить відчутне» – речниця ОК «Південь» 

Українські війська продовжують просуватися на Херсонському напрямку, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону вранці 10 вересня.

«Просування наших військ є, воно досить відчутне, південний напрямок – це в різних географічних напрямках від 2 до кілька десятків кілометрів», – розповіла вона.

Гуменюк також прокоментувала повідомлення про знищення баржі, яку російські війська нібито намагалися використати для переправлення військової техніки через Дніпро.

За словами речниці, російська армія намагається налаштувати альтернативні шляхи перетину Дніпра.

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«Але (російські війська – ред.) забувають про те, що це наша земля... ми в ній досить добре орієнтуємось. Саме тому вогневий контроль всюдисущий, він тримається не тільки над мостами, а протягом всієї річки, де вона може бути використана для переправи. Тому такий спосіб для них теж вогненебезпечний, коли вони завантажують техніку й боєприпаси на баржу і намагаються нас обдурити», – сказала Гуменюк.

7 вересня у ОК «Південь» повідомили, що ЗСУ знищили баржу з бойовою технікою військ РФ під час переправи.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко 5 вересня підтвердив Радіо Свобода інформацію про звільнення Збройними силами України від російської окупації селища Високопілля.