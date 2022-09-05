Голова Херсонської облради підтвердив деокупацію Високопілля

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко підтвердив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» інформацію про звільнення Збройними силами України від російської окупації селища Високопілля.

«Селище Високопілля – такий взірець незламності, боротьби, бо на початку окупації воно стояло до останнього, стояло, билося і напевно це таким найважчим об’єктом для окупантів було – селище Високопілля. Тому це так символічно те, що воно зараз дійсно звільнене», – сказав Самойленко.

За його словами, селище звільнили позавчора. Із 3 на 4 вересня українські військові, як сказав голова облради, «вийшли на селище». Самойленко стверджує, що російські війська кинули в селищі свою техніку і зброю.

Прапор України був встановлений на місцевій лікарні.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Напередодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що над селищем Високопілля Бериславського району Херсонської області військові ЗСУ підняли український прапор. Він розмістив відповідну світлину, не вказавши, коли саме сталася ця подія.

Проводячи 4 вересня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, президент України Володимир Зеленський сказав, що «українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву».

У вечірньому відеозверненні голова держави подякував ЗСУ за три звільнені від російських військ населені пункти. Він не вказав, про які саме населені пункти йдеться.