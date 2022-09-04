Радіо Свобода Weekly: Деокупація Криму може бути для Путіна ще «більшою катастрофою», ніж розпад СРСР

«Деокупація Криму – катастрофа для Путіна». Чи закінчиться війна на кордоні з РФ?

Чи можлива деокупація Криму найближчим часом? Наскільки звільнення півострова залежить від бойових дій на півдні України? Як реагуватиме Кремль на повернення під контроль України всіх окупованих територій? Ці та інші актуальні запитання проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поставив політологам та військовим експертам.

Втрата Криму для Путіна може бути ще «більшою катастрофою», ніж розпад Радянського Союзу, зазначає кримський історик і політолог Євгенія Горюнова. Росія не зможе втримати Крим, у Криму буде похована Російська імперія, зазначає вона. Більше про це за лінком.

«Ми дуже хочемо сатисфакції»: бійці про свою мотивацію і звільнення Херсонщини

29 серпня українська армія пішла у контрнаступ у напрямку Херсона. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ під Херсоном. Знищено всі великі мости та понтонну переправу, російське угруповання виявилося відрізаним від постачання озброєння та особового складу з Криму.

Збройні сили України вважають передчасним оголошувати результати своїх дій на півдні та просять українців також не поширювати інформацію про дії українських військових. Ми спробували розібратися, з чим можуть зіткнутися ЗСУ під час визволення Херсонщини? Як може розвиватись контрнаступ ЗСУ? З якими труднощами стикається українська армія на півдні? І що потрібно, щоб звільнити сам Херсон? Читайте і дивіться за лінком.

ISW: мета контрнаступу України полягає не в досягненні швидких територіальних успіхів

Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що метою контрнаступу України є не негайна деокупація великий територій, а погіршення забезпечення військ РФ.



«Українські офіційні особи прямо заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на негайне відновлення великих територій, – заявляють в ISW, нагадуючи про коментар радника Офісу президента України Олексія Арестовича для Wall Street Journal. – Заява Арестовича перегукується з оцінкою ISW про те, що поточний контрнаступ, ймовірно, не призведе до негайних здобутків і що українські сили прагнуть порушити ключові логістичні вузли, які підтримують російські операції на півдні, і скоротити російський військовий потенціал». Більше про це тут.

«Все дома разъе***или», «Ухо пленному отрезали»: що відбувається на окупованій частині Харківщини?

Обстріл приватних будинків мирних мешканців з усіх видів зброї, катування військовополонених, відбирання їжі у місцевих жителів. Так про так звані «демілітаризацію» та «денацифікацію» у телефонній розмові розповідав, вихваляючись, своїм родичам російський військовий. Ці розмови перехопила СБУ.

Журналісти «Схем» верифікували зміст «плівок», ідентифікували цього російського солдата та підтвердили його слова про скоєні злочини, з’ясувавши, де саме він перебував, спілкуючись із родичами, та проаналізувавши супутникові знімки зруйнованої місцевості. А завдяки телефонним трафікам журналісти змогли прослідкувати рух його бригади територією України.

Згодом «Схемам» вдалось поговорити з військовим безпосередньо по телефону. Нині він – в Росії, після отриманого в Україні поранення.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

У командуванні «Південь» відреагували на заяви Росії щодо контрнаступу ЗСУ

ЗСУ влучили в готель у Херсоні, де базувалися російські війська – речник Одеської ОВА

У британській розвідці пояснили причини ймовірного відсторонення Шойгу

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Дивна зустріч із військовими Росії. УПЦ (МП) вирішила взяти реванш?

20 серпня очільник УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій у Києво-Печерській лаврі прийняв полонених російських окупантів. Він навіть благословив цих вояків, які прийшли вбивати українців. При цьому митрополит Онуфрій не дуже приділяє пастирську увагу захисникам України – його не видно на спільних молитвах на підтримку захисників Української держави, у госпіталях, серед родин полеглих воїнів, зазначає професор Петро Кралюк. Його статтю в рубриці «Точка зору» читайте тут.

Європейський конгрес українців звернувся до Ткаченка через виставу за участі українських акторів в ЄС

Європейський конгрес українців звернувся до міністра культури України та інформаційної політики Олександра Ткаченка із проханням «не рекомендувати діячам української культури популяризувати російську культуру та мистецтво в Україні та за її кордоном» .



Як зауважують в об'єднанні, приклад – вистава російською мовою за участі українських акторів «Мастер и Маргарита» Михайла Булгакова, яку планують показати у жовтні у низці європейських столиць (Париж, Берлін, Прага).

«Як відомо, Михайло Булгаков у своїй творчості виступав проти Державної самостійності України (зокрема, у «Білій Гвардії»). Власне, ці ідеї і є основою «Русского мира» – ідеології виправдання захоплення України та знищення українців…» – йдеться у зверненні організації. Більше про це тут.

Про Михайла Горбачова в цитатах

Останній генеральний секретар Компартії Радянського Союзу, перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер у російській Москві на 92-му році життя.

Він увійшов в історію тим, що розпочав в СРСР так звану «перестройку і гласність» та припинив ворожнечу із Заходом – так звану Холодну війну. Очільники КДБ та інших силових структур, відчувши загрозу своїй владі, влаштували так званий «серпневий Путч», несприйняття якого вилилося у «парад суверенітетів». СРСР, цей «колос на глиняних ногах» із пустими полицями магазинів, розпався. Це стало особистою трагедією для Горбачова.

А що кажуть тепер про Михайла Горбачова світові лідери?Читайте за лінком.

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Із духовного лідера у військові: чому муфтій мусульман України Саід Ісмагілов пішов на фронт?

Спершу, у 2014-му, російські загарбники прийшли до його дому в Донецьку, а у 2022 році – в Бучі. Саід Ісмагілов 13 років був муфтієм Духовного управління мусульман України «Умма», духовним і богословським лідером. Після початку масштабної агресії Росії проти України він склав свої повноваження, щоб піти спочатку у тероборону, а потім і на фронт.

Нині Саід Ісмагілов служить у ЗСУ, він водій-стрілець. парамедик, займається евакуацією поранених з передової. В інтерв'ю Радіо Свобода Ісмагілов пояснив чому зробив такий крок.

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