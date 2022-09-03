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ЗСУ влучили в готель у Херсоні, де базувалися російські війська – речник Одеської ОВА

За даними Братчука, українські війська вдарили по російських військових об’єктах, зокрема, у Херсоні та Херсонському районі

Збройні сили України завдали кількох ударів по об’єктах російських військ у окупованій Херсонській області – таку інформацію поширив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 3 вересня.

Зокрема, серед уражених цілей на 17 годину:

  • російський склад боєприпасів і військова техніка в районі Олешок
  • місце базування російських військ у Херсонському районі
  • готель «Загублений світ» у Херсоні біля Річкового порту, де базувалися російські війська (за даними медіа, він належав Володимиру Сальдо, якого російські окупанти призначили «керівником Херсонщини»)
  • російська військова техніка у районі Антонівки

Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.

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Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив у серпні, що російські офіцери залишають окуповану частину Херсонської області.

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