ЗСУ влучили в готель у Херсоні, де базувалися російські війська – речник Одеської ОВА

Збройні сили України завдали кількох ударів по об’єктах російських військ у окупованій Херсонській області – таку інформацію поширив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 3 вересня.
Зокрема, серед уражених цілей на 17 годину:
- російський склад боєприпасів і військова техніка в районі Олешок
- місце базування російських військ у Херсонському районі
- готель «Загублений світ» у Херсоні біля Річкового порту, де базувалися російські війська (за даними медіа, він належав Володимиру Сальдо, якого російські окупанти призначили «керівником Херсонщини»)
- російська військова техніка у районі Антонівки
Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.
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Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив у серпні, що російські офіцери залишають окуповану частину Херсонської області.
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