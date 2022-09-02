ЗСУ завдали удару по поромній переправі окупантів на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські військові завдали удару по поромній переправі російських військ біля Козацького на Херсонщині, повдідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



За даними командування, ЗСУ тримають вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.



«Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога», – йдеться у повідомленні.



У командуванні «Південь» додають, що українська авіацією завдала 18 ударів по російських командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях.

Козацьке розташоване на правому березі Дніпра, практично напроти на лівому березі – Нова Каховка.

Напередодні українські військові знищили понтонну переправу російських військ біля Дар’ївки на Херсонщині.

У липні ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.