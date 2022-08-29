У британській розвідці пояснили причини ймовірного відсторонення Шойгу

У британській розвідці пояснили причини ймовірного відсторонення Сергія Шойгу від посади міністра оборони Росії.

«Російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився. Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Нещодавно незалежні російські ЗМІ, зокрема проект «Важные истории», повідомляли, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонили, а оперативні командири інформують безпосередньо президента Путіна про хід війни.

24 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія умисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення. Згодом у британській розвідці повідомили, що ця заява Шойгу є «майже напевно навмисною дезінформацією».