Оголошено учасника Нацвідбору з висунення на премію «Оскар» від України

Український Оскарівський комітет оголосив учасника національного відбору з висунення на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від України.

Як йдеться в повідомленні пресслужби комітету, цьогоріч в національному відборі візьме участь тільки один фільм – «Клондайк» режисера Марини Ер Горбач.

В організації зазначають, що така ситуація вже була в 2019 році – тоді висунули на «Оскар» від України фільм Нарімана Алієва «Додому».

Попереду проведення засідання щодо офіційного оголошення кандидата.

Фільм «Клондайк» розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17.