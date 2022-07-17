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«РФ продовжує вбивати мирних громадян і брехати» – СБУ у річницю катастрофи MH17

На місці збиття літака, окупована частина Донецької області, 17 липня 2014 року

У Службі безпеки України до восьмих роковин збиття малайзійського літака MH17 заявили про низку зібраних з часу катастрофи фактів, які засвідчують причетність Росії до злочину, який вона заперечує.

«298 пасажирів рейсу «MH17» стали не тільки невинними жертвами російської зброї, але й цинічної брехні. І за 8 років тактика РФ не змінилася – вона продовжує вбивати мирних громадян і брехати. Але всі спроби росії зняти з себе відповідальність за цей жахливий злочин не можуть вистояти перед фактами», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що опрацьовано понад 2 млн телефонних перехоплень осіб, причетних до збиття літака; встановлено понад 150 осіб, причетних до вчинення даного злочину, ще понад 260 осіб допитано в якості свідків; проведено понад 3000 різноманітних досліджень; встановлено точний час і маршрут, яким зенітно-ракетний комплекс «БУК» був доставлений з території РФ до України, а також час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку та місце її старту тощо.

«У Павлограді Дніпропетровської області за участі представників Міжнародної спільної слідчої групи проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК «БУК», результати якого стали вирішальними для експертних висновків. Лише спільна боротьба України та всього цивілізованого світу дозволить поставити крапку в кривавій історії рашизму, а російських убивць – змусить відповісти за свої злочини», – підсумували в СБУ.

Раніше із заявою до восьмих роковин збиття малайзійського літака MH17 виступило і МЗС України.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.

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