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Мінсоцполітики передало до ООН черговий список осіб на виплату грошової допомоги

Допомога виплачується у розмірі 2220 грн на кожного члена сім’ї на місяць упродовж трьох місяців

Міністерство соціальної політики України передало Світовій продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги.

«Він складається із 127 626 заяв від одержувачів допомоги - малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Допомогу зможе отримати 276 551 особа», – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства у Telegram.

Загалом списки, передані раніше на виплати міжнародним організаціям згідно з укладеними меморандумами, включають 780 722 особи, зазначили у міністерстві.

На сьогодні загальна кількість людей, дані яких передано у списках до міжнародних організацій для здійснення виплат, становить 1 246 701.

«Рішення про надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї», – йдеться в повідомленні.

Допомога виплачується у розмірі 2220 грн на кожного члена сім’ї на місяць упродовж трьох місяців.

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