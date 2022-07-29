Понад 37 млн грн компенсацій отримали роботодавці за роботу для переселенців – Мінекономіки

З початку повномасштабного російського вторгнення понад 37,3 мільйона гривень виплачено роботодавцям на компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам, повімила пресслужба Міністерства економіки. За даними відомства, рішення про надання коштів ухвалили щодо 5030 підприємців за працевлаштування 8415 людей.

«Жержава стимулює підприємства працевлаштовувати цих людей (переселенців – ред.), компенсуючи роботодавцям частину заробітної плати. Таким чином, вирішуємо одразу дві проблеми – мінімізуємо безробіття серед ВПО та даємо поштовх бізнесу до активізації діяльності», – прокоментувала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Програма компенсації витрат на оплату праці ВПО передбачає надання роботодавцям виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця. Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців.

Загалом в рамках програми роботодавці подали 5194 тисяч пакетів документів. 3458 тисяч запитів щодо отримання компенсації надали юридичні особи і 1736 тисяч – фізичні особи-підприємці.

Учасниками програми можуть стати роботодавці, які стоять на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік. Бюджетні організації або фонди соціального страхування не мають права на виплати.