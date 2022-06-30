«Я – Маріуполь»: в Івано-Франківську відкрили центр підтримки для маріупольців

В Івано-Франківську 30 червня відкрили центр для переселенців із Маріуполя «Я – Маріуполь». Тут тимчасово переселені особи можуть отримати гуманітарні набори, ліки, предмети гігієни, а також оголосити про розшук насильно вивезених чи загиблих родичів.

В Івано-Франківську тимчасово проживає близько 3000 пересеренців із Маріуполя, повідомив Радіо Свобода мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

«Проблема у переселенців і щодо житла, і щодо роботи, і соціалізації. Це загальна проблема для всіх переселенців. Але відмінність у тому, що маріупольцям здебільшого нікуди повернутись», – заявив мер Івано-Франківська.

У центрі «Я– Маріуполь» консультують юрист, психолог, терапевт.

«Ми втікали лише з наплічником. Нічого не мали, пройшли пекло. У мене дилема по роботі, бо працювала по сумісництву і не можу довести свій педагогічний стаж. Мені треба дізнатись, як підтвердити, бо архів коледжу знищено», – розповіла Любов із Маріуполя, яка прийшла у центр, щоб вирішити питання із втраченими документами.

Центр функціонуватиме за кошти міжнародних фондів.