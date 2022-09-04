ЗСУ змогли знищити російський літак, не випустивши жодної ракети – Міноборони

Українські війська змогли знищити російський літак, не випустивши жодної ракети – повідомляє у фейсбуці Міністерство оборони з посиланням на інтерв'ю командира ракетної батареї «Бук М1» Ярослава Мельника.

У Міноборони не уточнюють, коли саме це сталося.

«Одного разу збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з ляку катапультувався, а літак розбився», – розповів Мельник в інтерв'ю «АрміяInform».

За даними відомства, підрозділ Ярослава Мельника, який півроку діяв на Харківщині, знищив 28 російських цілей, з яких – 11 бойових літаків різних типів, 2 гвинтокрили, 2 крилаті ракети та 13 БПЛА.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни в Україні станом на 4 вересня українські військові, серед іншого, знищили 236 російських літаків та 206 гелікоптерів. Москва про свої втрати у війні проти України від березня не повідомляє.