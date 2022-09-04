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Росія за тиждень війни втратила 2400 своїх військових ‒ Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат минулої доби Москва зазнала на Донецькому та Криворізькому напрямках. Фото ілюстративне

За останній тиждень повномасштабної війни проти України Росія втратила 2400 своїх військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, Росія найбільших втрат минулої доби зазнала на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загалом у війні проти України станом на 4 вересня Росія втратила:

  • військових ‒ 49500 (+450 за останню добу)
  • танків ‒ 2049 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 4430(+27)
  • артилерійських систем ‒ 1147(+13)
  • РСЗВ – 294(+1)
  • засоби ППО – 156(+3)
  • літаків – 236(+1)
  • гелікоптерів – 206(+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864
  • крилаті ракети – 203
  • кораблі /катери – 15
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 3276(+8)
  • спеціальна техніка – 106(+1)

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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