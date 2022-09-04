Росія за тиждень війни втратила 2400 своїх військових ‒ Генштаб ЗСУ

За останній тиждень повномасштабної війни проти України Росія втратила 2400 своїх військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, Росія найбільших втрат минулої доби зазнала на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загалом у війні проти України станом на 4 вересня Росія втратила:
- військових ‒ 49500 (+450 за останню добу)
- танків ‒ 2049 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 4430(+27)
- артилерійських систем ‒ 1147(+13)
- РСЗВ – 294(+1)
- засоби ППО – 156(+3)
- літаків – 236(+1)
- гелікоптерів – 206(+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864
- крилаті ракети – 203
- кораблі /катери – 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3276(+8)
- спеціальна техніка – 106(+1)
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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