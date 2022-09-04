Росія за тиждень війни втратила 2400 своїх військових ‒ Генштаб ЗСУ

За останній тиждень повномасштабної війни проти України Росія втратила 2400 своїх військових, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, Росія найбільших втрат минулої доби зазнала на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загалом у війні проти України станом на 4 вересня Росія втратила:

військових ‒ 49500 (+450 за останню добу)

танків ‒ 2049 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 4430(+27)

артилерійських систем ‒ 1147(+13)

РСЗВ – 294(+1)

засоби ППО – 156(+3)

літаків – 236(+1)

гелікоптерів – 206(+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864

крилаті ракети – 203

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3276(+8)

спеціальна техніка – 106(+1)

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.