Випав з вікна. У Москві загинув керівник компанії, яка у березні не підтримала війну проти України – ЗМІ

У Москві загинув голова ради директорів російської нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганов, він випав із вікна лікарні, повідомляють російські ЗМІ.

«Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКБ (Центральної клінічної лікарні-ред.). Від отриманих травм він помер», – повідомляє російська агенція «Интерфакс» із посиланням інформоване джерело.

У 2020 році Маганов очолив раду директорів компанії «Лукойл».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на офіційному сайті компанії «Лукойл», головним акціонером якого є російських олігарх Вагіт Алекпетов, було оприлюднено пресреліз, в якому рада директорів закликала до «якнайшвидшого припинення збройного конфлікту» в Україні. Керівництво компанії виступило за розв’язання ситуації шляхом переговорів.

«Лукойл» перебуває під секторальними санкціями США з січня цього року. Також ця російська компанія є у санкційних списках РНБО України.