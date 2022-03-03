Російський «Лукойл» закликав припинити «конфлікт» в Україні

Другий за величиною російський виробник нафти компанія «Лукойл» 3 березня закликала якнайшвидше припинити «конфлікт» в Україні.

У заяві на своєму сайті компанія заявила, що стурбована «трагічними подіями в Україні» та підтримує переговори щодо припинення конфлікту, повідомляє Reuters.

«Ми виступаємо за негайне припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення через переговорний процес і дипломатичними засобами», – йдеться у заяві.

Рада директорів ПАТ «Лукойл» висловила свою стурбованість щодо «трагічних подій в Україні і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія».

«Лукойл» був внесений Управлінням контролю за іноземними активами США у список компаній, що підлягають секторальним санкціям, щодо яких запроваджуються обмеження на угоди зі окремих проєктів.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, протягом першої доби війни, статки співвласника «Лукойлу» Вагіта Алекперова, якого вважають найбільшим нафтовим магнатом Росії, скоротилися на понад 5 млрд доларів.

Акції компанії «Лукойл», зареєстрованої в Лондоні, впали більш ніж на 99% після того, як Росія вторглася в Україну.