У командуванні «Південь» відреагували на заяви Росії щодо контрнаступу ЗСУ

В оперативному командуванні «Південь» відреагували на заяви Міністерства оборони Росії щодо контрнаступу українських військових на півдні України.



«В них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наший, напевно. Тому не почули справжнього стану справ. Все покаже час і наша витримка», – сказала керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

У контексті повідомлень про контрнаступ ЗСУ Наталія Гуменюк також подякувала тим, хто «не заважає ЗСУ робити свою роботу, не коментує і не прогнозує».

Раніше Міноборони Росії заявило, що наступ ЗСУ був, але він «з тріском провалився», а українські військові нібито зазнали «величезних втрат».

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

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Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».