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Війна

Контрнаступ на півдні: як далеко просунулися ЗСУ

Оперативне командування «Південь»: ЗСУ 3- серпня завдали ударів по трьох мостах на окупованій Херсонщині
  • Що відбувається на Херсонщині: американські журналісти повідомляють про те, що Україна звільнила низку населених пунктів на півдні України. Росія стверджує, що контрнаступ провалився. А офіційний Київ зберігає тишу.
  • Російські сили обстріляли центр Харкова з артилерії. Загинуло щонайменше 5 людей.
  • У Празі зустрічаються міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Обговорюють, чи видавати росіянам візи. Україна виступає за повну візову заборону, але чи готові у ЄС до такого кроку.

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