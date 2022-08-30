Контрнаступ на півдні: як далеко просунулися ЗСУ

Що відбувається на Херсонщині: американські журналісти повідомляють про те, що Україна звільнила низку населених пунктів на півдні України. Росія стверджує, що контрнаступ провалився. А офіційний Київ зберігає тишу.

Російські сили обстріляли центр Харкова з артилерії. Загинуло щонайменше 5 людей.

У Празі зустрічаються міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Обговорюють, чи видавати росіянам візи. Україна виступає за повну візову заборону, але чи готові у ЄС до такого кроку.

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