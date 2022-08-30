Після обстрілу Харкова почалася пожежа в житловому будинку, кількість постраждалих зростає – мер

Після російського обстрілу центральної частини Харкова розпочалася пожежа в житловому будинку, кількість постраждалих зростає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Після обстрілу (розпочалася – ред.) пожежа в житловому будинку в центрі Харкова. За словами рятувальників, є постраждалі, отже, їхня кількість зростає», – написав Терехов у телеграмі.

Він повідомив, що внаслідок обстрілу, за уточненими даними, п’ятеро людей загинули, ще семеро поранені.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та чотирьох поранених внаслідок цієї атаки.

Харків та область щоденно потерпають від російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».