Війська РФ знову обстріляли центр Харкова, є жертви – влада

Російські війська обстріляли центральні райони Харкова, повідомив у телеграмі голова військової обласної адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 4 людини, ще 4 поранені, є руйнування. Інформація уточнюється.



Олег Синєгубов попередив про ймовірність нових «прильотів» і закликав залишатися в укриттях.

Російські війська регулярно обстрілюють Київський, Салтівський, Шевченківський райони Харкова.

29 серпня російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова, російські ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. За даними влади, було зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч, ніхто не постраждав.

Харків та область фактично щоденно потерпають від російських обстрілів. За даними обласної прокуратури, станом на 7 серпня через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».