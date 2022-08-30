На тлі повідомлень про контрнаступ влада закликала жителів Херсонщини дотримуватися «правил безпеки»

На тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ українська влада закликає жителів Херсонщини «дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу», повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.



«Збройні Сили України почали наступ на півдні. Наші військові високоточними ударами нищать склади, скупчення зброї та пункти управління ворога. Просимо в жителів Херсонщини дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – написав він у телеграмі.

Водночас, за даними першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, окупанти збільшили кількість патрулів і посилено перевіряють документи у ключових населених пунктах Херсонщини.



«Шукають коригувальників та членів ДРГ. Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні», – припустив Соболевський.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ. Як наголосила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, обговорювати події на фронті вважається «трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція, вона вимагає тиші».

Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали величезних втрат. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».