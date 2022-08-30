У Пентагоні прокоментували останні події на півдні України

У Міністерстві оборони США ані підтверджують, ані заперечують контрнаступ українських військових на півдні України.



Водночас представник американського оборонного відомства підтвердив збільшення «активності» на околицях Херсона в останні кілька днів.



«Як ви всі знаєте, протягом останніх кількох тижнів вони (українці – ред.) деякий час досягали невеликих успіхів на Херсонщині. Тому я не хочу вводити вас в оману і сказати вам, що я не думаю, що йде наступ… ми спостерігали деякі наступальні дії в цьому районі протягом останніх кількох тижнів», – сказав він під час брифінгу.

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«Це контрнаступ? Не знаю. І причина, чому я вам це кажу, полягає в тому, що, як я вже сказав, протягом останніх кількох тижнів ми бачили, як вони робили кілька наступальних кроків на Херсонщині», – додав представник Міноборони США.



При цьому представник Пентагону припустив, що протягом наступних 24-36 годин буде «більше інформації» щодо ситуації на півдні України.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ. Як наголосила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, обговорювати події на фронті вважається «трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція, вона вимагає тиші».

Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали величезних втрат.