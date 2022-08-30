Британська розвідка розповіла про останні події на півдні України

Міністерство Великої Британії з посиланням на свою розвідку повідомляє, що вранці 29 серпня ЗСУ посилили артилерійський обстріл на ділянках фронту на півдні України.

За даними британської розвідки, українські високоточні удари продовжують перешкоджати поповненню російських військ, але поки що неможливо підтвердити масштаби досягнень українських атак.



«Проте з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра біля Херсона. 49-а загальновійськова армія Південного військового округу, ймовірно, була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, неукомплектовані та залежать від слабких ліній постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро», – йдеться у повідомленні, опублікованому у твітері.



У розвідці Британії вважають, що ця інтеграція підрозділів свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні.

«Існує реалістична можливість того, що Росія перейшла до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань. Якщо Україні вдасться розпочати тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні», – додають у розвідці.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Згодом ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України – українські військові прорвали першу лінію оборони окупаційних військ на Херсонщині.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ. Як наголосила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, обговорювати події на фронті вважається «трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція, вона вимагає тиші».