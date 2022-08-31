Про Михайла Горбачова в цитатах

Останній Генеральний секретар Компартії Радянського Союзу, перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер у російській Москві на 92-му році життя. Він увійшов в історію тим, що розпочав в СРСР так звану «перестройку і гласність» та припинив ворожнечу із Заходом – так звану «Холодну війну». Очільники КДБ та інших силових структур, відчувши загрозу своїй владі, влаштували так званий «серпневий Путч», несприйняття якого вилилося у «парад суверенітетів». СРСР, цей «колос на глиняних ногах» із пустими полицями магазинів, розпався. Це стало особистою трагедією для Горбачова.

А що кажуть тепер про Михайла Горбачова світові лідери?

Президент США Джозеф Байден:

Коли він прийшов до влади, Холодна війна тривала вже майже 40 років, а комунізм – ще довше, що мало руйнівні наслідки. Небагато високопоставлених радянських чиновників мали мужність визнати, що необхідно щось змінювати.

Як член сенатського Комітету з міжнародних відносин я бачив, як він робив це та багато іншого. Будучи лідером СРСР, він працював із президентом Рейганом над скороченням ядерних арсеналів наших двох країн, до полегшення людей у всьому світі, які моляться про припинення гонки ядерних озброєнь.

Після десятиліть жорстоких політичних репресій він ухвалив демократичні реформи. Він вірив у гласність та перебудову – відкритість та перебудову – не просто як у гасла, а як у дорогу вперед для народу Радянського Союзу після стількох років ізоляції та поневірянь.

Це були дії рідкісного лідера, який зміг побачити, що інше майбутнє можливе, і мав сміливість, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою, щоб досягти цього. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон:

У часи агресії Путіна. відданість Горбачова відкритості залишається прикладом для нас

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн:

Михайло Горбачов був лідером, який користувався довірою та повагою. Він зіграв критичну роль у завершенні Холодної війни та руйнуванні «залізної завіси». Він проклав шлях до вільної Європи. Цю спадщину ми не забудемо.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

Ми не забудемо, що перебудова уможливила спробу встановити демократію в Росії і що демократія і свобода стали можливими в Європі, що Німеччина змогла об'єднатися, а «залізна завіса» зникла.

Ми знаємо, що він помер у період, коли не тільки демократія в Росії зазнала краху – по-іншому описати нинішню ситуацію не можна – коли Росія та російський президент Володимир Путін риють нові окопи в Європі і почали жахливу війну проти сусідньої країни, України

Президент Франції Емманюель Макрон:

Його вибір відкрив росіянам шлях до свободи. Його прихильність до миру змінила нашу спільну історію

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда:

Горбачов, який мав значне стратегічне бачення і рішучість, відіграв дуже важливу роль

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас:

Він був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алмати, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади..., хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського союзу