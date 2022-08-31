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Політика

Смерть «останнього імператора»

Михайло Горбачов, 1991 рік
(Рубрика «Точка зору»)

У день, коли Михайло Горбачов пішов у відставку з посади президента СРСР, я опублікував у спеціальному номері «Независимой газеты» статтю під назвою «Останній імператор». На відміну від моїх російських колег, які зітхали через невдачі реформ Горбачова, я вважав, що найголовніше в його політичній біографії – це те, що перший і останній президент Радянського Союзу одночасно і останній глава імперії. І з його відставкою завершується її історія. Я й зараз так вважаю. Путін, можливо, дуже хоче бути «імператором», але тільки він ним не є. А Горбачов керував державою, до якої російські імперіалісти дуже хочуть повернутися. Але тільки це повернення так само неможливе, як неможливим було для Горбачова цю державу утримати.

Михайло Горбачов (ліворуч) і Володимир Путін, 2004 рік
Михайло Горбачов (ліворуч) і Володимир Путін, 2004 рік

Українці передбачувано ставляться до Горбачова зовсім інакше, ніж росіяни. Причому будь-які росіяни. Консерватори у Росії ненавидять Горбачова за те, що він «розвалив Радянський Союз», ліберали «дякують за свободу». Але українці впевнені, що вони самі вийшли із СРСР, коли проголосували за незалежність. А ось Горбачов якраз намагався їх у цій державі утримати. Дякувати за свободу в Україні теж не прийнято. Тим більше, що Чорнобиль, який став демонстрацією нездатності влади до комунікації з населенням, стався саме за Горбачова.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Михайло Горбачов (у центрі) та його дружина Раїса Горбачова під час бесіди з керівництвом АЕС 23 лютого 1989 року. Це був перший візит радянського лідера на станцію після аварії, що сталася в квітні 1986 року
Голова Президії Верховної Ради СРСР Михайло Горбачов (у центрі) та його дружина Раїса Горбачова під час бесіди з керівництвом АЕС 23 лютого 1989 року. Це був перший візит радянського лідера на станцію після аварії, що сталася в квітні 1986 року

Перебудови та гласності як таких у Радянській Україні теж не було: Володимир Щербицький, який гальмував будь-які зміни, продовжував керувати республікою майже весь період правління Горбачова. А коли його нарешті відправили на пенсію, відкат від реформ почався вже в усьому Радянському Союзі. Тож свободу українцям довелося відстоювати самим.

Горбачов у 90 років – озираючись на кар’єру, яка змінила історію
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Горбачов у 90 років – озираючись на кар’єру, яка змінила історію

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Після відставки Горбачов досить швидко перетворився на політичного пенсіонера, на образ із підручника історії. Насамперед – з підручника історії країн Заходу, де його любили насамперед за мирний демонтаж комуністичної системи. Страх перед війною з СРСР – ядерною війною, ясна річ, – був головним жахом цивілізованого світу усі повоєнні роки. І те, що Радянський Союз пішов зі сцени, а ядерної війни так і не сталося, на Заході вважають заслугою Горбачова. І, звичайно, на цьому тлі – ми вижили і не стали жертвами ядерної катастрофи – тьмяніє нездатність Горбачова до реформування країни, його очевидне нерозуміння незворотності змін та відсутність плану цих змін, його фактична відмова від серйозних реформ у останній період правління, який і спровокував спробу перевороту у серпні 1991 року.

Джордж Буш (43-й президент США) і Михайло Горбачов обмінюються ручками після підписання Договору СТАРТ про скорочення ядерних арсеналів. Москва, 3 липня 1991 року
Джордж Буш (43-й президент США) і Михайло Горбачов обмінюються ручками після підписання Договору СТАРТ про скорочення ядерних арсеналів. Москва, 3 липня 1991 року

Тим часом для мене, як для сучасника Горбачова та колишнього громадянина спільної держави, це залишається найголовнішим. Замість розлучення союзних республік стався розвал – причому Горбачов противився і розлученню, і розвалу і ні на що не міг вплинути. Економіка була доведена до колапсу, що створило можливість для появи олігархічної та кланової системи. І от останній президент СРСР помирає на тлі війни між колишньою «першою» та колишньою «другою» республіками своєї імперії – дуже символічно!

Так, поза всяким сумнівом, Горбачов розпочав масштабні зміни у Радянському Союзі. Але його відчайдушна нездатність усвідомити зміст і масштаби цих змін і заклали основи всіх майбутніх конфліктів, які через 31 рік після відставки «останнього імператора» починають набувати епічного масштабу.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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