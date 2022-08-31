Помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов

Останній генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер на 92-му році життя.



Як повідомили ввечері 30 вересня російські ЗМІ з посиланням на Центральну клінічну лікарню Москви, він помер після «важкої і тривалої хвороби».

Як цитує російська агенція «ТАСС» джерело, знайоме з побажаннями родини, яка повідомило, що його поховають на Новодівичому кладовищі в Москві разом із дружиною Раїсою, яка померла в 1999 році.

У всьому світі висловлювали співчуття після оголошення про смерть останнього радянського лідера, який керував комуністичною системою під час її краху і наполегливо намагався її врятувати.



Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що Горбачов «змінив хід історії».

Президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила, що він був «надійним і шанованим лідером», який «зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси» і «відкрив шлях для вільної Європи».

Горбачов очолив Комуністичну партію та СРСР в 1985 році та очолював шість неспокійних років, під час яких відбулося падіння «залізної завіси», возз’єднання Німеччини та зрештою розпад Радянського Союзу, який тодішній офіцер КДБ, а нинішній президент Росії Володимир Путін називав «найбільшою геополітичною катастрофою століття».

Горбачов започаткував «гласність» і «перебудову», щоб зберегти Радянський Союз. Він опирався використанню військ під час продемократичних протестів, які охопили країни на сході Європи в 1989 році. Але події, що відбувалися там, допомогли розпалити прагнення до демократії та автономії серед 15 республік Радянського Союзу, який згодом розпався.

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Горбачов був політично ослаблений жорстким державним переворотом у серпні 1991 року, який провалився значною мірою через народний опір під проводом Бориса Єльцина. Через тиждень Горбачов залишив посаду генерального секретаря Комуністичної партії. Наприкінці грудня його відставка з поста президента СРСР фактично означала кінець радянської імперії.

Горбачов, у свою чергу, хвалив Путіна за повернення стабільності в Росію та засуджував його придушення засобів масової інформації та інакомислення, а також його жорсткий контроль над владою.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін висловив глибокі співчуття у зв'язку зі смертю Горбачова.