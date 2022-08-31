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Політика

Вацлав Гавел і Михайло Горбачов про серпень 1968 року: війська Варшавського пакту мають звільнити окуповану Чехословаччину

Чеська Республіка -- Колишній драматург-дисидент і президент Чехословаччини Вацлав Гавел (ліворуч) і радянський президент Михайло Горбачов (праворуч) потискають один одному руки під час обміну документами 26 лютого 1990 року в Москві щодо виведення радянських військ.
(Рубрика «Точка зору»)

В біографії Вацлава Гавела – драматурга, дисидента, останнього президента Чехословаччини і першого президента Чеської Республіки важливе місце займають зустрічі з Михайлом Горбачовим. Як згадував Вацлава Гавел, довгих розмов з Михайлом Горбачовим не було, але зустрічі завжди мали вплив на європейську історію.

На початку квітня 1987 року Михайло Горбачов прибув до Праги. Високого гостя чекали, вулиці повнились чехословацькими громадянами, всі хотіли на власні очі побачити високого гостя з дружиною Раїсою, яка чарувала посмішкою і неформальним поведінкою.

Михайло Горбачов і його дружина Раїса, 1989 рік
Михайло Горбачов і його дружина Раїса, 1989 рік

10 квітня Михайло Горбачов виступив на засіданні комітету чехословацько-радянської дружби. Михайло Горбачов у виступі словом не згадав про окупацію Чехословаччини військами Варшавського пакту. Та все ж, як свідчить історія, процес пішов, особливо в Європі не змовкали заклики звільнити країну від окупантів, добивались свого права на свободу і громадяни з обох сторін чехословацько-радянського кордону.

Наступна зустріч політиків – візит Вацлава Гавела до Москви в лютому 1990 року засвідчила, що Михайло Горбачов все ж прагнув будувати з Чехословаччиною дружні відносини, хоча окупація країни в серпні 1968 року ці відносини здеформувала, вплинувши на ставлення чехів і словаків до громадян з країни-окупанта.

Фотогалерея: 1968 рік. Радянське вторгнення в Чехословаччину
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фотогалерея: 1968 рік. Радянське вторгнення в Чехословаччину

У ніч на 21 серпня 1968 року війська держав Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини і на 20 років окупували країну

Московська зустріч Вацлава Гавела з Михайлом Горбачовим – тоді ще генеральним секретарем ЦК КПРС, єдиним в історії президентом СРСР належить до історичних, політики підписали декларацію, яка стверджувала: війська, які в серпні 1968 року окупували Чехословаччину, повинні її звільнити. Згодом Вацлав Гавел згадував підписання декларації, свою зустріч з Михайлом Горбачовим як надзвичайну подію: «Цей день я вважаю особливо успішним».

Відтак відчуття справедливості у схваленому рішенні – риса, яка назавжди залишить учасників події Вацлава Гавела і Михайла Горбачова в історичній пам’яті чехо-словаків, хоча обидві країни – як СРСР, так і Чехословачччина на нинішній мапі світу вже не існують.

Майже 23 роки чуже військо окупувало Чехію й Словаччину. Після переговорів Вацлава Гавела з Михайлом Горбачовим у Москві в 1990 році настало довгоочікуване визволення, останній радянський воїн покинув Чеську Республіку 21 червня 1991 року.

Оксана Пеленська – дослідниця, співробітниця Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Оксана Пеленська

    Працюю в Українській редакції Радіо Свобода 25 років, також стільки само років займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті імені Івана Франка (1970 рік, диплом з відзнакою), протягом 1986–1989 років навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. У 1992 році – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 року працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993–1995 років – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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