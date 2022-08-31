Вацлав Гавел і Михайло Горбачов про серпень 1968 року: війська Варшавського пакту мають звільнити окуповану Чехословаччину

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В біографії Вацлава Гавела – драматурга, дисидента, останнього президента Чехословаччини і першого президента Чеської Республіки важливе місце займають зустрічі з Михайлом Горбачовим. Як згадував Вацлава Гавел, довгих розмов з Михайлом Горбачовим не було, але зустрічі завжди мали вплив на європейську історію.

На початку квітня 1987 року Михайло Горбачов прибув до Праги. Високого гостя чекали, вулиці повнились чехословацькими громадянами, всі хотіли на власні очі побачити високого гостя з дружиною Раїсою, яка чарувала посмішкою і неформальним поведінкою.

10 квітня Михайло Горбачов виступив на засіданні комітету чехословацько-радянської дружби. Михайло Горбачов у виступі словом не згадав про окупацію Чехословаччини військами Варшавського пакту. Та все ж, як свідчить історія, процес пішов, особливо в Європі не змовкали заклики звільнити країну від окупантів, добивались свого права на свободу і громадяни з обох сторін чехословацько-радянського кордону.

Наступна зустріч політиків – візит Вацлава Гавела до Москви в лютому 1990 року засвідчила, що Михайло Горбачов все ж прагнув будувати з Чехословаччиною дружні відносини, хоча окупація країни в серпні 1968 року ці відносини здеформувала, вплинувши на ставлення чехів і словаків до громадян з країни-окупанта.

Московська зустріч Вацлава Гавела з Михайлом Горбачовим – тоді ще генеральним секретарем ЦК КПРС, єдиним в історії президентом СРСР належить до історичних, політики підписали декларацію, яка стверджувала: війська, які в серпні 1968 року окупували Чехословаччину, повинні її звільнити. Згодом Вацлав Гавел згадував підписання декларації, свою зустріч з Михайлом Горбачовим як надзвичайну подію: «Цей день я вважаю особливо успішним».

Відтак відчуття справедливості у схваленому рішенні – риса, яка назавжди залишить учасників події Вацлава Гавела і Михайла Горбачова в історичній пам’яті чехо-словаків, хоча обидві країни – як СРСР, так і Чехословачччина на нинішній мапі світу вже не існують.

Майже 23 роки чуже військо окупувало Чехію й Словаччину. Після переговорів Вацлава Гавела з Михайлом Горбачовим у Москві в 1990 році настало довгоочікуване визволення, останній радянський воїн покинув Чеську Республіку 21 червня 1991 року.

Оксана Пеленська – дослідниця, співробітниця Радіо Свобода

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