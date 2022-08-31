Михайло Горбачов – життя у фотографіях

Спадщина Михайла Горбачова, людини, яка спостерігала за розпадом Радянського Союзу, залишається темою розбіжностей у Росії. Але, незалежно від того, чи Горбачова хвалили за його «відкритість», чи люди, які бачать розпад СРСР як катастрофу, ненавиділи його, вплив Михайла Горбачова на сучасну історію був величезним. Горбачов оцінив анексію Росією українського Криму, сказавши, як повідомляється: «Я б зробив те саме». Однак після вторгнення Росії в Україну в лютому оцінка Горбачова його наступника різко змінилася.

Колишній радянський лідер Михайло Горбачов помер 30 серпня – йому був 91 рік.