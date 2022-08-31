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Михайло Горбачов – життя у фотографіях

Спадщина Михайла Горбачова, людини, яка спостерігала за розпадом Радянського Союзу, залишається темою розбіжностей у Росії. Але, незалежно від того, чи Горбачова хвалили за його «відкритість», чи люди, які бачать розпад СРСР як катастрофу, ненавиділи його, вплив Михайла Горбачова на сучасну історію був величезним. Горбачов оцінив анексію Росією українського Криму, сказавши, як повідомляється: «Я б зробив те саме». Однак після вторгнення Росії в Україну в лютому оцінка Горбачова його наступника різко змінилася.

Колишній радянський лідер Михайло Горбачов помер 30 серпня – йому був 91 рік.

Колишній радянський лідер Михайло Горбачов під час презентації автобіографічної книги &laquo;Горбачов у житті&raquo; 29 лютого 2016 року. Горбачов говорив: &laquo;Чим більше я думаю про своє життя, тим більше бачу, що найбільші і найважливіші події відбулися несподівано&raquo;
1 Колишній радянський лідер Михайло Горбачов під час презентації автобіографічної книги «Горбачов у житті» 29 лютого 2016 року.

Горбачов говорив: «Чим більше я думаю про своє життя, тим більше бачу, що найбільші і найважливіші події відбулися несподівано»
Михайло Сергійович Горбачов народився 2 березня 1931 року. На фото з бабусею і дідусем у віці трьох років
2 Михайло Сергійович Горбачов народився 2 березня 1931 року.

На фото з бабусею і дідусем у віці трьох років
Молодий Горбачов у віці 19 років. На лацкані піджака у нього орден Трудового Червоного Прапора, який Горбачов отримав за керування комбайном на рівнинах півдня Росії
3 Молодий Горбачов у віці 19 років.

На лацкані піджака у нього орден Трудового Червоного Прапора, який Горбачов отримав за керування комбайном на рівнинах півдня Росії
Портрет Раїси Горбачової та Михайла Горбачова, які одружилися у вересні 1953 року. Раїса Горбачова померла від лейкемії в 1999 році
4 Портрет Раїси Горбачової та Михайла Горбачова, які одружилися у вересні 1953 року.

Раїса Горбачова померла від лейкемії в 1999 році
Молодий Горбачов очолює делегацію Комуністичної партії в Ставрополі в 1966 році. Саме в Ставрополі він почав свою кар&rsquo;єру в партії, яку згодом очолить
5 Молодий Горбачов очолює делегацію Комуністичної партії в Ставрополі в 1966 році. Саме в Ставрополі він почав свою кар’єру в партії, яку згодом очолить
Горбачов (третій справа) на святкуванні Жовтневої революції в Ставрополі. Фото з 1960-х років. Молодий комуніст швидко просувався лавами партії
6 Горбачов (третій справа) на святкуванні Жовтневої революції в Ставрополі. Фото з 1960-х років.

Молодий комуніст швидко просувався лавами партії
Михайло Горбачов зі своєю дружиною Раїсою та тодішньою прем&rsquo;єр-міністеркою Великої Британії Маргарет Тетчер у 1984 році
7 Михайло Горбачов зі своєю дружиною Раїсою та тодішньою прем’єр-міністеркою Великої Британії Маргарет Тетчер у 1984 році
Перша зустріч Михайла Горбачова з 40-м президентом Сполучених Штатів Рональдом Рейганом у Женеві в листопаді 1985 року.&nbsp; Горбачов був обраний генеральним секретарем Комуністичної партії в березні 1985 року
8 Перша зустріч Михайла Горбачова з 40-м президентом Сполучених Штатів Рональдом Рейганом у Женеві в листопаді 1985 року. 

Горбачов був обраний генеральним секретарем Комуністичної партії в березні 1985 року
З тодішнім кубинським президентом Фіделем Кастро в Кремлі в березні 1986 року. У той самий рік Горбачов розпочав свою ініціативу перебудови (реструктуризації) СРСР, яка, як він сподівався, заохотить &laquo;ініціативу та творчі зусилля&raquo; та допоможе витягнути зі стагнації радянську економіку
9 З тодішнім кубинським президентом Фіделем Кастро в Кремлі в березні 1986 року.

У той самий рік Горбачов розпочав свою ініціативу перебудови (реструктуризації) СРСР, яка, як він сподівався, заохотить «ініціативу та творчі зусилля» та допоможе витягнути зі стагнації радянську економіку
Михайло Горбачов і 43-й віцепрезидент США Джордж Буш вітають жителів Вашингтона, округ Колумбія, під час офіційного візиту Горбачова до США 10 грудня 1987 року
10 Михайло Горбачов і 43-й віцепрезидент США Джордж Буш вітають жителів Вашингтона, округ Колумбія, під час офіційного візиту Горбачова до США 10 грудня 1987 року
Рейган і Горбачов підписують у Білому домі Договір про ракети середньої і малої дальності (РСМД) у грудні 1987 року. У 1988 році відбулися подальші реформи Горбачова з політикою гласності (відкритості), яка надала більшої свободи слова радянським громадянам
11 Рейган і Горбачов підписують у Білому домі Договір про ракети середньої і малої дальності (РСМД) у грудні 1987 року.

У 1988 році відбулися подальші реформи Горбачова з політикою гласності (відкритості), яка надала більшої свободи слова радянським громадянам
Горбачов вітається з лідером Східної Німеччини Еріхом Хонеккером. Горбачов прибув у Східний Берлін на церемонію, присвячену 40-річчю заснування Німецької Демократичної Республіки. Фото від&nbsp;6 жовтня 1989 року. Через місяць Берлінська стіна впала і східні німці хлинули на захід
12 Горбачов вітається з лідером Східної Німеччини Еріхом Хонеккером. Горбачов прибув у Східний Берлін на церемонію, присвячену 40-річчю заснування Німецької Демократичної Республіки. Фото від 6 жовтня 1989 року.

Через місяць Берлінська стіна впала і східні німці хлинули на захід
Михайло Горбачов потискає руку папі Івану Павлу II під час першої в історії зустрічі глави Кремля та понтифіка у Ватикані 1 грудня 1989 року
13 Михайло Горбачов потискає руку папі Івану Павлу II під час першої в історії зустрічі глави Кремля та понтифіка у Ватикані 1 грудня 1989 року
Тодішній президент Чехословаччини Вацлав Гавел тисне руку Горбачову під час обміну документами про виведення радянських військ з території Чехословаччини. Москва, 26 лютого 1990 року
14 Тодішній президент Чехословаччини Вацлав Гавел тисне руку Горбачову під час обміну документами про виведення радянських військ з території Чехословаччини. Москва, 26 лютого 1990 року
Горбачов і радянський міністр закордонних справ Едуард Шеварднадзе на зустрічі з тодішнім канцлером Західної Німеччини Гельмутом Колем і тодішнім міністром закордонних справ Гансом-Дітріхом Геншером у липні 1990 року обговорюють умови возз&rsquo;єднання Німеччини
15 Горбачов і радянський міністр закордонних справ Едуард Шеварднадзе на зустрічі з тодішнім канцлером Західної Німеччини Гельмутом Колем і тодішнім міністром закордонних справ Гансом-Дітріхом Геншером у липні 1990 року обговорюють умови возз’єднання Німеччини
Горбачов вітається з людьми під час офіційного візиту до Вільнюса, Литва, 30 січня 1991 року
16 Горбачов вітається з людьми під час офіційного візиту до Вільнюса, Литва, 30 січня 1991 року
Михайло Горбачов голосує на референдумі, який має вирішити, залишиться Радянський Союз єдиною державою чи ні. Москва, 17 березня 1991 року
17 Михайло Горбачов голосує на референдумі, який має вирішити, залишиться Радянський Союз єдиною державою чи ні. Москва, 17 березня 1991 року
Тодішній президент США Джордж Буш (старший) і Михайло Горбачов обмінюються ручками після підписання в Москві 31 липня 1991 року історичного Договору про скорочення стратегічних озброєнь (СНО). Цей договір&nbsp;скоротив ядерні арсенали наддержав майже на одну третину
18 Тодішній президент США Джордж Буш (старший) і Михайло Горбачов обмінюються ручками після підписання в Москві 31 липня 1991 року історичного Договору про скорочення стратегічних озброєнь (СНО).

Цей договір скоротив ядерні арсенали наддержав майже на одну третину
Тодішній президент Росії Борис Єльцин та вже колишній президент СРСР Михайло Горбачов на позачерговій сесії Верховної Ради Росії в Москві 23 серпня 1991 року
19 Тодішній президент Росії Борис Єльцин та вже колишній президент СРСР Михайло Горбачов на позачерговій сесії Верховної Ради Росії в Москві 23 серпня 1991 року
Горбачов і колишній президент США Рональд Рейган у ковбойських капелюхах, насолоджуються моментом на ранчо Рейгана в Каліфорнії. Ранчо дель Сьєло, 2 травня 1992 року. Двоє чоловіків мали взаємини, засновані не тільки на взаємній повазі, але й на дружбі, яка допомогла покласти край Холодній війні
20 Горбачов і колишній президент США Рональд Рейган у ковбойських капелюхах, насолоджуються моментом на ранчо Рейгана в Каліфорнії. Ранчо дель Сьєло, 2 травня 1992 року.

Двоє чоловіків мали взаємини, засновані не тільки на взаємній повазі, але й на дружбі, яка допомогла покласти край Холодній війні
Горбачов з президентом Росії Володимиром Путіним на пресконференції в Шлезвігу, Німеччина, у грудні 2004 року. Горбачов оцінив анексію Росією українського Криму, сказавши, як повідомляється: &laquo;Я б зробив те саме&raquo;. Однак після вторгнення Росії в Україну в лютому оцінка Горбачова його наступника різко змінилася
21 Горбачов з президентом Росії Володимиром Путіним на пресконференції в Шлезвігу, Німеччина, у грудні 2004 року.

Горбачов оцінив анексію Росією українського Криму, сказавши, як повідомляється: «Я б зробив те саме». Однак після вторгнення Росії в Україну в лютому оцінка Горбачова його наступника різко змінилася
Із канцлером Німеччини Ангелою Меркель на виставці в Берліні 24 лютого 2011 року, присвяченій 80-річчю Горбачова
22 Із канцлером Німеччини Ангелою Меркель на виставці в Берліні 24 лютого 2011 року, присвяченій 80-річчю Горбачова
Лауреати Нобелівської премії миру (зліва направо) Лех Валенса, Михайло Горбачов, Фредерік Віллем де Клерк і Джиммі Картер на панельній дискусії в Чикаго в квітні 2012 року
23 Лауреати Нобелівської премії миру (зліва направо) Лех Валенса, Михайло Горбачов, Фредерік Віллем де Клерк і Джиммі Картер на панельній дискусії в Чикаго в квітні 2012 року

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