Поразка армії РФ на Харківщині і російські удари по ТЕЦ: чи час для переговорів?

- Контрнаступ на Харківщині. Армія Росії кинувши техніку, відступила
ЗСУ вийшли на кордони з Росією у Харківській області. Чи зможе українська армія повторити успіх на іншій ділянці фронту?
- Обстріли ТЕЦ і об'єктів цивільної інфраструктури
Російські війська обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в України, у результаті чого сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині.
Президент Зеленський назвав це тероризмом і закликав Захід відреагувати.
- Чи готова Україна пройти зиму в умовах, які створює Росія?
Як за шість місяців повномасштабної війни змінилася переговорна позиція Україна і чи можливий конструктивний діалог з Кремлем на тлі успіху українських сил на полі бою?
Про це та інше говоримо у Свобода Live:
Гості ефіру:
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»
Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій;
Іван Плачков, екс-міністр палива і енергетики України.
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