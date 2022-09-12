Поразка армії РФ на Харківщині і російські удари по ТЕЦ: чи час для переговорів?

Контрнаступ на Харківщині. Армія Росії кинувши техніку, відступила

ЗСУ вийшли на кордони з Росією у Харківській області. Чи зможе українська армія повторити успіх на іншій ділянці фронту?

Обстріли ТЕЦ і об'єктів цивільної інфраструктури

Російські війська обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в України, у результаті чого сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині.

Президент Зеленський назвав це тероризмом і закликав Захід відреагувати.

Чи готова Україна пройти зиму в умовах, які створює Росія?

Як за шість місяців повномасштабної війни змінилася переговорна позиція Україна і чи можливий конструктивний діалог з Кремлем на тлі успіху українських сил на полі бою?

Про це та інше говоримо у Свобода Live:

Гості ефіру:

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив»

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»

Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій;

Іван Плачков, екс-міністр палива і енергетики України.