Кількість поранених через обстріл Харкова зросла до шести – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив деталі щодо обстрілу Харкова 12 вересня.

За його словами, загиблим внаслідок російського ракетного удару був 37-річний чоловік. Також зросла кількість постраждалих.

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«За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом шестеро людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. Стан ще чотирьох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах», – заявив Синєгубов.

Раніше в понеділок мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про черговий обстріл міста – російські ракети впали у Основ’янському та Київському районах міста.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків. 11 вересня одна із ракет влучила по Харківській ТЕЦ-5, спричинивши тимчасове відключення світла й водопостачання.