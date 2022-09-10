Мер Лимана повідомив про бої на околицях міста

На околицях Лимана на Донеччині тривають бойові дії, повідомив міський голова Олександр Журавльов.

«Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати», – сказав він у коментарі Суспільному.

Лиман 10 вересня відзначає день міста. Про це у вечірньому зверненні згадав президент Володимир Зеленський.

«Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче – Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо. Вся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці й щасливою, як це й має бути в Україні, має бути всюди на нашій землі», – сказав він.

Зеленський також повідомив, що від початку вересня українські військові звільнили від російської окупації вже близько двох тисяч квадратних кілометрів території України.

Російські війська захопили Лиман наприкінці травня.