У Нацгвардії підтвердили деокупацію Святогірська на Донеччині

У Національній гвардії підтвердили деокупацію Святогірська на Донеччині.

На своїй сторінці у фейсбуці Нацгвардія оприлюднила відео з бійцем Віталієм Марківим.

«Підрозділи Нацгвардії, ЗСУ та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу територію від окупантів», – сказав він.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звільнення Святогірська.

У Генштабі повідомили, що українські військові протягом 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча. А відновлення контролю над містом Ізюм, серед іншого, знімає загрозу наступу на Донецьку область з північного заходу, вважають у ISW.