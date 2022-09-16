У Зеленського назвалим загибель «генпрокурора ЛНР» наслідком «розбірок» місцевих кримінальних кіл

Загибель так званого «генпрокурора» угруповання «ЛНР» та його «заступниці» слід розглядати як наслідок «розбірок» місцевих кримінальних кіл, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка свідків воєнних злочинів. Слідство покаже…», – написав він у соцмережах.

16 вересня в окупованому Луганську стався вибух у приміщенні так званої «генеральної прокуратури» «ЛНР», в результаті якого, згідно з повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ та ватажка угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника, загинули «генпрокурор» «ЛНР» Сергій Горенко і його «заступниця» Катерина Стегленко.

В угрупованні «ЛНР» назвали подію «терористичним актом».

З огляду на бойові дії та окупацію Луганська Росією, редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Відповідальності за цей вибух ніхто на себе не взяв.