Фіктивний генпрокурор так званої «ЛНР» та його «заступниця» загинули в Луганську внаслідок вибуху

В окупованому Луганську у п’ятницю загинув так званий «генеральний прокурор» угруповання «ЛНР» Сергій Горенко та його «заступниця» Катерина Стегленко. Про це повідомили російські ЗМІ, а пізніше і ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

За повідомленнями, вибух пролунав у кабінеті Горенка на третьому поверсі будівлі через нібито спрацювання саморобного вибухового пристрою.

В угрупованні «ЛНР» назвали подію «терористичним актом».

Раніше сьогодні повідомлялоося про вибух у ще одній адмінбудівлі на тимчасово окупованій території – в Херсоні, де російські загарбники та їхні прихильники облаштували собі «адміністрацію». За повідомленнями, там одна особа загинула і ще одна поранена.

Відповідальності за обидва вибухи ніхто на себе не взяв.