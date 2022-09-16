У Херсоні прогриміли вибухи в будівлі, де окупаційні сили розмістили свою «адміністрацію»

У Херсоні у п’ятницю сталися вибухи в будівлі, де російські окупаційні сили розмістили так звану свою «адміністрацію». Про це у фейсбуці повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«У Херсоні «прилетіло» в будівлю суду, де розміщувались і так званий «уряд» окупантів, і «військово-цивільна адміністрація» зоадників. Кожне подібне влучання наближає нашу перемогу», – повідомив Хлань.

Російська агенція «РИА Новости» на писала у Telegram, що «поранено «начальника департаменту праці» – загинув її водій».

Російське ЗМІ при цьому пише, що це буцімто сталося «внаслідок українського удару». Українські військові ці повідомлення публічно не коментували.

Крім того, за даними російських ЗМІ, поряд із будівлею буцімто впало щонайменше 5 ракет. У цей час там у псевдочиновників, за повідомленнями, проходила «нарада».

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Херсонщині українські військові збили російський штурмовик «Су-25».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram повідомило, що підрозділи з РФ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води, та нібито отримали наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього човни, викрадені в навколишніх селах. Перевірити цю інформацію з інших джерел в умовах війни немає можливості.