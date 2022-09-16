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Повітряні сили ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 на Херсонщині

За повідомленнями, російський Су-25 був збитий близько 8:30 (фото ілюстративне)

Українські військові 16 вересня знищили російський штурмовик Су-25 у небі Херсонщини, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«16 вересня близько 8:30 у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук оцінив подію словами: «Непоганий початок п’ятниці».

За даними Генштабу ЗСУ, напередодні українські військові збили один російський гелікоптер.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

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